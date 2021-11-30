В Одесской области военный под "кайфом" покусал полицейского

Полицейские задержали 22-летнего парня / Коллаж "Сегодня"

В Одесской области 22-летний военнослужащий одной из частей Воздушных сил ВС Украины в наркотическом опьянении с ножом и топором выбивал дверь женщине, а потом покусал сержанта полиции.

Об этом пишет "Думская".

Что случилось

В поселке Лиманское военнослужащий, вооруженный ножом и топором, выбивал дверь квартиры на пятом этаже дома офицерского состава местной жительнице. У него были явные признаки наркотического опьянения.

Правоохранители потребовали от мужчины бросить топор, что тот и сделал. Потом, когда его задерживали, мужчина укусил сержанта полиции за большой палец правой руки. Только после этого военного удалось скрутить.

Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью.

Как накажут военного?

Задержанным оказался действующий военнослужащий, лейтенант Максим Д. 1999 года рождения.

Ему объявили о подозрении по части 2 ст. 345 УК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ограничение свободы до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В Кривом Роге водитель после ДТП покусал полицейского

В Кривом Роге произошло ДТП, в котором столкнулись Volkswagen и Mitsubishi. Водитель одного из автомобилей укусил полицейского и ударил нацгвардейца.

В полиции сообщили, что 42-летний водитель Volkswagen был пьян. Во время общения с полицейскими он угрожал физической расправой, а затем нанес телесные повреждения.

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