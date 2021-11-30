На Одещині військовий під "кайфом" покусав поліцейського

Поліцейські затримали 22-річного хлопця / Колаж "Сьогодні"

На Одещині 22-річний військовослужбовець однієї з частин Повітряних сил ЗС України в наркотичному сп'яніння з ножем та сокирою вибивав двері жінці, а потім покусав сержанта поліції.

Про це пише "Думська".

Що трапилося

У селищі Лиманське військовослужбовець, озброєний ножем та сокирою, вибивав двері квартири на п'ятому поверсі будинку офіцерського складу місцевій жительці. Він мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Правоохоронці зажадали від чоловіка покинути сокиру, що той і зробив. Потім, коли його затримували, чоловік вкусив сержанта поліції за палець правої руки. Лише після цього військового вдалося скрутити.

Потерпілий поліцейський звернувся за медичною допомогою.

Як покарають військового?

Затриманим виявився чинний військовослужбовець, лейтенант Максим Д. 1999 року народження.

Йому оголосили про підозру в частині 2 ст. 345 КК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер йому загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

У Кривому Розі водій після ДТП покусав поліцейського

У Кривому Розі сталася ДТП, в якому зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi. Водій одного з автомобілів вкусив поліцейського та вдарив нацгвардійця.

У поліції повідомили, що 42-річний водій Volkswagen був п'яний. Під час спілкування з поліцейськими він загрожував фізичною розправою, а потім завдав тілесних ушкоджень.

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