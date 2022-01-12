В Одесской области зацвели редкие зимние цветы (фото)

Растение занесено в Красную книгу Украины/Фото: Facebook, автор — Иван Русев, коллаж: "Сегодня"

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы – безвременник анкарский. Растение занесено в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.

Об этом в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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По словам эколога, безвременник анкарский обычно расцветает именно зимой. В этот раз цветы зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Эколог нашел редкие цветы вблизи города Татарбунары на небольшой лужайке. Он отметил, что эти цветы находятся на грани исчезновения.

"Брандушка или безвременник анкарский занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Что важно понимать, что генетическая программа, которая заложена в этом крохотном цветке, сильнее обстоятельств, которые складываются каждый зимний сезон. Уже много лет я наблюдаю за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от Татарбунаров", — написал Иван Русев.

Растения зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы"/Фото: Facebook, автор — Иван Русев, коллаж: "Сегодня"

Описание растения

Как пишет Wikipedia, безвременник анкарский — небольшое травянистое растение высотой 5-15 см, геофит, зимне-ранневесенний эфемероид. Клубнелуковица обернута бурыми оболочками, яйцевидная. Стебель отсутствует. Листьев обычно три, они линейные или линейно-ланцетные, желобчатые, сизовато-зеленые с сосочками по краям. Цветки одиночные, появляются одновременно с листьями в январе-марте; на одном растении их возможно от 1 до 5 штук. Околоцветник розово-лиловый, 2-3 см длиной. Подобно другим представителям рода это растение содержит ядовитый алкалоид колхицин.

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