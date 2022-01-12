В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти (фото)

Рослина занесена до Червоної книги України/Фото: Facebook, автор — Іван Русєв, колаж: "Сьогодні"

В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти — пізньоцвіт анкарський. Рослина занесена до Червоної книги України та перебуває на межі зникнення.

Про це у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Деталі

За словами еколога, пізньоцвіт анкарський зазвичай розквітає саме взимку. На цей раз квіти зацвіли у січні на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Еколог знайшов рідкісні квіти поблизу міста Татарбунари на невеликій галявині. Він зазначив, що ці квіти перебувають на межі зникнення.

"Брандушка або пізньоцвіт анкарський занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Що важливо розуміти, що генетична програма, яка закладена в цей крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Вже багато років поспіль я спостерігаю за пробудженням пізньоцвіту анкарського на Різдво недалеко від Татарбунарів", — написав Іван Русєв.

Рослини зацвіли в січні на території Національного природного парку "Тузлівські лимани"/Фото: Facebook, автор — Іван Русєв, колаж: "Сьогодні"

Опис рослини

Як пише Wikipedia, пізньоцвіт анкарський — невеличка трав'яниста рослина заввишки 5-15 см, геофіт, зимово-ранньовесняний ефемероїд. Бульбоцибулина обгорнута бурими оболонками, яйцеподібна. Стебло відсутнє. Листків зазвичай три, вони лінійні або лінійно-ланцетні, жолобчасті, сизувато-зелені з сосочками по краях. Квітки поодинокі, з'являються одночасно з листками у січні-березні; на одній рослині їх може бути від 1 до 5 штук. Оцвітина рожево-лілова, 2-3 см завдовжки. Подібно до інших представників роду ця рослина містить отруйний алкалоїд колхіцин.

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