В одной руке руль, в другой – бутылка. В Харькове девушка устроила "веселье" за рулем – видео

Харьковчанка пила шампанское за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове после того, как претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару, произошел еще один скандал на дороге. Девушка-водитель пила шампанское, пока ехала на авто по заснеженной дороге.
Запись появилась в Telegram-канале "Харьков 1654".
Все "веселье" пассажир девушки снимал на видео и опубликовал в Сети. На видео видно, что на улице уже было темно. Водитель держала в одной руке руль, а в другой – бутылку шампанского. Она ехала по дороге и одновременно употребляла алкоголь.
Отметим, что по состоянию на утро 30 декабря этой записи в соцсети Instagram уже нет. Вероятно, что ее удалил автор.
В Украине будут еще больше следить за водителями
В период новогодних праздников полицейские усилят контроль за водителями. Они будут следить, чтобы люди не садились за руль пьяными. В этом году в стране существенно усилилась ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.
- Штраф вырос с 10,2 тыс. грн до 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год.
- Если в течение года водителя повторно ловят на пьяной езде – штраф будет 34 тыс. грн, Также его лишат прав на три года, а автомобиль конфискуют.
- За третье такое нарушение в течение года штраф будет уже 51 тыс. грн, у водителя заберут права на 10 лет и авто. Также может грозить административный арест.