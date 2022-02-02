В оккупированном Донецке ищут взрывчатку во всех вузах и школах

В Донецкой области "заминировали" учебные заведения. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 2 февраля, поступили анонимные сообщения о минировании абсолютно всех вузов Донецка.

Об этом сообщили в Telegram-канале Donetchanyn.

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Как стало известно, в оккупированных городах Донецкой области также поступил вызов о минировании всех учебных заведений.

Оккупанты в Крыму также сообщают о анонимных сообщениях, которые поступают на электронные почты администраций городов и районов Крыма. Сейчас проводится проверка всех зданий администрации.

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