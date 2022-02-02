В окупованому Донецьку шукають вибухівку в усіх вишах та школах

На Донеччині "замінували" навчальні заклади. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 2 лютого, надійшли анонімні повідомлення про замінування всіх вишів Донецька.

Про це повідомили у Telegram-каналі Donetchanyn.

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Як стало відомо, в окупованих містах Донецької області також надійшли повідомлення про замінування всіх навчальних закладів.

Окупанти в Криму теж передають про анонімні повідомлення, які надходять на електронну пошту адміністрацій міст та районів Криму. Наразі проводять перевірку всіх будівель адміністрації.

Хвиля "мінувань" в Україні

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