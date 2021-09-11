В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)

В Кировском районе Донецка произошел взрыв на нефтезаводе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Донецке на нефтебазе, которая находится в Кировском районе, в субботу 11 сентября произошел мощный взрыв.

Об этом сообщил так называемый "руководитель городской администрации Донецка" Алексей Кулемзин, передает "РБК".

О причинах мощного взрыва пока неизвестно, также не сообщается и о возможных пострадавших.

На месте уже работают спецслужбы.

Реклама

Взрыв в жилом доме в Донецке

В апреле этого года во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в высотке на улице Челюскинцев. Рвануло на третьем этаже. В огне погибли два человека.

Взрывной волной сорвало обшивку балкона – она упала под домом, едва не искалечив прохожую, писали очевидцы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.

Также напомним, в Кропивницком взорвался газ в доме, был пострадавший. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в областную больницу.