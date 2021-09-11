В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)

У Кіровському районі Донецька стався вибух на нафтозаводі / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Донецьку на нафтобазі, яка знаходиться в Кіровському районі, в суботу 11 вересня стався потужний вибух.

Про це повідомив так званий "керівник міської адміністрації Донецька" Олексій Кулемзін, передає "РБК".

Про причини потужного вибуху поки невідомо, також не повідомляється і про можливих постраждалих.

На місці вже працюють спецслужби.

Реклама

Вибух в житловому будинку в Донецьку

У квітні цього року в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинули двоє людей.

Вибуховою хвилею зірвало обшивку балкона – вона впала під будинком, ледь не покалічивши перехожу, писали очевидці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві прогримів вибух, в результаті чого було зруйновано гараж, ще кілька сусідніх будинків пошкоджені. Під завалами рятувальники шукали людей.

Також нагадаємо, в Кропивницькому вибухнув газ у будинку, був постраждалий. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували в обласну лікарню.