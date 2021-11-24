В оккупированном Донецке прогремел взрыв – есть пострадавшие

В Донецке произошел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке в среду, 24 ноября, произошел взрыв гранаты. В результате инцидента в Киевском районе пострадали два человека.

Об этом сообщается в Telegram-канале так называемого главы администрации города Алексея Кулемзина.

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"В 8:43 в Киевском районе на ул. Садово-Набережная, 36, произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", - написал он.

Не первый взрыв в Донецке

В оккупированном Донецке на нефтебазе, которая находится в Кировском районе, 11 сентября произошел мощный взрыв.

Также в апреле этого года во временно оккупированном городе прогремел взрыв в высотке на улице Челюскинцев. Рвануло на третьем этаже. В огне погибли два человека. Взрывной волной сорвало обшивку балкона – она упала под домом, едва не покалечив прохожую, писали очевидцы.