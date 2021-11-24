В окупованому Донецьку пролунав вибух – є постраждалі

У Донецьку стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку у середу, 24 листопада, у Київському районі стався вибух гранати. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляється в Telegram -каналі так званого "голови адміністрації" міста Олексія Кулемзіна.

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"О 8:43 у Київському районі на вул. Садово-Набережна, 36 стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей. На місці працюють спецслужби", – написав він.

Не перший вибух у Донецьку

В окупованому Донецьку на нафтобазі, що знаходиться у Кіровському районі, 11 вересня, стався сильний вибух.

Також у квітні цього року у тимчасово окупованому місті пролунав вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинули двоє людей.

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Вибуховою хвилею зірвало обшивку балкона – вона впала під будинком, ледь не покалічивши перехожу, писали очевидці.