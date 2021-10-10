В оккупированном Донецке в масштабном ДТП пострадали девять человек – фото

В оккупированном Донецке в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке в воскресенье, 10 октября, на пр. Ильича произошло ДТП с участием автобуса №121 и легковушки. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщается в соцсетях.

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По предварительным данным, погибших нет, но есть пострадавшие. Сейчас движение в районе ДТП затруднено.

Позже "Руководитель администрации" города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате аварии по пр. Ильича пострадали девять человек.

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Фото: Типичный Донецк

У одной из пострадавших ударом выбило зубы, еще у одного пострадавшего сломан нос.

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