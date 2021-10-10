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В оккупированном Донецке в масштабном ДТП пострадали девять человек – фото

Татьяна Очеретяная
10 октября, 19:00
Маршрутка №121 столкнулась с легковушкой в оккупированном Донецке – в Сети пишут о многих пострадавших

В оккупированном Донецке в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке в воскресенье, 10 октября, на пр. Ильича произошло ДТП с участием автобуса №121 и легковушки. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщается в соцсетях.

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По предварительным данным, погибших нет, но есть пострадавшие. Сейчас движение в районе ДТП затруднено.

Позже "Руководитель администрации" города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате аварии по пр. Ильича пострадали девять человек.

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Фото: Типичный Донецк

У одной из пострадавших ударом выбило зубы, еще у одного пострадавшего сломан нос.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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