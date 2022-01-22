В Полтавской области из-за масштабного пожара погибли три человека (фото, видео)

Спасатели эвакуировали жителей дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кременчуге Полтавской области произошел пожар в девятиэтажке. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает корреспондент Инна Безуглая "Сегодня".

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Пожар начался в квартире пенсионерки на 4 этаже 21 января, а когда до хозяйки добрались спасатели, она уже была мертвой.

"Старушка была прикована к кровати и в тот день к ней так никто и не наведался. Рядом с кроватью находился телевизор и электрочайник для удобства. Вероятно, от них и случилось замыкание в сети. Специалисты говорят, тлеть начало еще днем, а поздно вечером разгорелось до масштабного пожара", – сообщила корреспондент.

Разгорелось так сильно, что от задымления угорели мужчина и женщина 5 этажами выше. К их помещению были открыты окна и двери, поэтому люди и погибли. А спасателям пришлось эвакуировать еще три десятка жителей высотки. Детей из соседних с пожаром квартир доставали через балконы и спускали по пожарной лестнице.

Пожарные отметили, что если бы замкнуло ночью, жертв было бы гораздо больше.

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В Черниговской области в пожаре погибла женщина с внуками

В Черниговской области, недалеко от Нежина, произошел масштабный пожар в частном доме. В нем погибли женщина и трое детей.

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"Предварительно известно, что погибли женщина и трое ее внуков. Речь идет о детях, которым 3 и 4 года",- сообщил новостям "Сегодня" спикер спасателей Черниговской области Александр Ивченко.

Предварительной причиной называют возможные неполадки в электросети либо в новом холодильнике.

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