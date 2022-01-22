На Полтавщині через масштабну пожежу загинули троє людей (фото, відео)

Рятувальники евакуювали мешканців будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кременчуці Полтавської області сталася пожежа у дев'ятиповерхівці. В результаті загинули троє осіб.

Про це повідомляє кореспондент Інна Безугла "Сьогодні".

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Пожежа почалася у квартирі пенсіонерки на 4 поверсі 21 січня, а коли до господині дісталися рятувальники, вона вже була мертвою.

"Старенька була прикута до ліжка і того дня до неї так ніхто й не навідався. Поряд з ліжком був розташований телевізор та електрочайник для зручності. Мабуть, від них і сталося замикання в мережі. Фахівці кажуть, тліти почало ще вдень, а пізно ввечері розгорілося до масштабної пожежі", – повідомила кореспондентка.

Розгорілося так сильно, що від задимлення вчаділи чоловік та жінка 5 поверхами вище. До їхнього приміщення були відчинені вікна та двері, тому люди й загинули. А рятувальникам довелося евакуювати ще три десятки мешканців висотки. Дітей з сусідніх з пожежею квартир діставали через балкони і спускали пожежними сходами.

Пожежники зазначили, що якби замкнуло вночі, жертв було б значно більше.

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На Чернігівщині в пожежі загинула жінка з онуками

У Чернігівській області, недалеко від Ніжина, сталася масштабна пожежа у приватному будинку. У ньому загинули жінка та троє дітей.

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"Попередньо відомо, що загинули жінка та троє її онуків. Йдеться про дітей, яким 3 та 4 роки", – повідомив новинам "Сьогодні" спікер рятувальників Чернігівської області Олександр Івченко.

Попередньою причиною називають можливі неполадки в електромережі чи новому холодильнику.

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