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В Попасной из-за обстрелов боевиков жители остались без воды

Владимир Козырь
22 февраля, 21:17
Рабочие не могут возобновить электроснабжение водонапорной станции

Без воды остались объекты социальной инфраструктуры/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из-за обстрелов боевиков жители города Попасная Луганской области остались без водоснабжения. В частности, нет воды в местной школе-гимназии, детском саду и поликлинике.

Об этом сообщает МВД Украины.

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При обстреле было повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3. Из-за агрессии российских наемников рабочие не могут возобновить электроснабжение.

"В связи с этим, подача воды в центральную часть города Попасная Северодонецкого района временно производиться не будет. Без водоснабжения остались 3312 абонентов", – говорится в сообщении.

Без воды остались местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они оснащены емкостями для воды на две-четыре тонны, на территории некоторых находятся действующие скважины.

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
  • Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Невельское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Есть пострадавшие и погибшие

  • В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.
  • 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
  • Шестеро получили боевые травмы.

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