В порту под Одесской нашли 60 килограмм наркотиков. Брикеты спрятали в бананах – видео

Нарушители хотели переправить кокаин в страны Европейского Союза. Коллаж "Сегодня"

В порту "Пивденный" Одесской области, пограничники снова обнаружили около 60 килограммов кокаина в контейнере с эквадорскими бананами. Нарушители спрятали там 50 брикетов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Экспресс-анализ подтвердил, что спрессованный порошок в брикетах – это наркотик. Следователи выяснили, что банда планировала переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза.

По ценам черного рынка такая партия наркотиков стоит в 10 млн долларов.

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Правоохранители проверили груз. Фото: ГПСУ

В ГПСУ добавили, что эта находка – продолжение задержания трех членов международной преступной группировки. В нее входят граждане Украины, Румынии и Албании. У них также изъяли 50 брикетов кокаина весом более 60 килограммов.

Наркотики были в брикетах среди бананов. Фото: ГПСУ

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровской;

Харьковской;

Донецкой.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.