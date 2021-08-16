В порту под Одесской нашли 60 килограмм наркотиков. Брикеты спрятали в бананах – видео

Нарушители хотели переправить кокаин в страны Европейского Союза. Коллаж "Сегодня"
В порту "Пивденный" Одесской области, пограничники снова обнаружили около 60 килограммов кокаина в контейнере с эквадорскими бананами. Нарушители спрятали там 50 брикетов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Экспресс-анализ подтвердил, что спрессованный порошок в брикетах – это наркотик. Следователи выяснили, что банда планировала переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза.
По ценам черного рынка такая партия наркотиков стоит в 10 млн долларов.
В ГПСУ добавили, что эта находка – продолжение задержания трех членов международной преступной группировки. В нее входят граждане Украины, Румынии и Албании. У них также изъяли 50 брикетов кокаина весом более 60 килограммов.
Сколько наркотиков изъяли с начала года
По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.
В каких областях нашли больше всего наркотиков:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Донецкой.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.
Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.