У порту під Одеської знайшли 60 кілограм наркотиків. Брикети сховали в бананах – відео

Порушники хотіли переправити кокаїн у країни Європейського Союзу. Колаж "Сьогодні"

У порту "Південний" Одеської області, прикордонники знову виявили близько 60 кілограмів кокаїну в контейнері з еквадорськими бананами. Порушники приховали там 50 брикетів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Експрес-аналіз підтвердив, що спресований порошок у брикетах – це наркотик. Слідчі з'ясували, що банда планувала переправити кокаїн контрабандою у країни Європейського Союзу.

За цінами чорного ринку така партія наркотиків коштує 10 млн доларів.

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Правоохоронці перевірили вантаж. Фото: ДПСУ

У ДПСУ додали, що ця знахідка – продовження затримання трьох членів міжнародного злочинного угруповання. У неї входять громадяни України, Румунії та Албанії. У них також вилучили 50 брикетів кокаїну вагою понад 60 кілограмів.

Наркотики були в брикетах серед бананів. Фото: ДПСУ

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровській;

Харківській;

Донецькій.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.