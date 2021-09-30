В рамках "Большой стройки" Зеленского в Северодонецке построят масштабный хирургический комплекс

В 2022 году в Северодонецке появится масштабный хирургический комплекс

В Северодонецке в 2022 году откроют новый хирургический комплекс Луганской областной больницы, который строят там по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Проект рассчитан на 2 года. В этом году мы получили 34 млн, а в целом объект будет стоить чуть больше 300 млн гривен. Потому что это не просто стены – в эту сумму входит и оборудование, а оно дорогое", – пояснил глава ОГА.

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Кроме того, Луганская областная государственная администрация работает над тем, чтобы открыть в этом комплексе также отделение челюстно-лицевой хирургии.

Строительство ведется по адресу ул. Сметанина, 5Т

"Ту очередь, которую мы запланировали на этот год, мы своевременно закончим. В декабре примем работы. А в следующем году будем открывать готовое современное, новое отделение хирургии", – добавил Гайдай.

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Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также стартовало создание областной многопрофильной больницы в Краматорске. Современный медицинский комплекс будет оказывать помощь жителям Донецкой, а также соседних Луганской и Харьковской областей.