В рамках "Великого будівництва" Зеленського у Сєвєродонецьку побудують масштабний хірургічний комплекс

У 2022 році в Сєвєродонецьку з'явиться масштабний хірургічний комплекс

У Сєвєродонецьку у 2022 році відкриють новий хірургічний комплекс Луганської обласної лікарні, який будують там за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Проєкт розрахований на 2 роки. Цього року ми отримали 34 млн, а загалом об’єкт коштуватиме трохи більше 300 млн гривень. Тому що це не просто стіни – в цю суму входить і обладнання, а воно дороговартісне", – пояснив очільник ОДА.

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Крім того, Луганська обласна державна адміністрація працює над тим, щоб відкрити у цьому комплексі також відділення щелепно-лицевої хірургії.

Будівництво ведеться за адресою вул. Сметаніна, 5Т

"Ту чергу, яку ми запланували на цей рік, ми своєчасно закінчимо. В грудні приймемо роботи. А наступного року відкриватимемо готове сучасне, нове відділення хірургії", – додав Гайдай.

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Нагадаємо, цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також стартувало створення Обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську. Сучасний медичний комплекс надаватиме допомогу жителям Донецької, а також сусідніх Луганської та Харківської областей.