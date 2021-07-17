В Ровенской области автобус Киев – Вроцлав вылетел в кювет. 16 пострадавших – фото

Автобус с украинцами попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 16 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

/ Фото: ГСЧС

Авария случилась в Дубенском районе 17 июля в 3:45. На трассе между селом Крупец и городом Радивилов автобус перевернулся и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением.

/ Фото: ГСЧС

На момент ДТП в салоне находилось 40 человек – все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.

/ Фото: ГСЧС Реклама

Сейчас в больнице находится 16 пострадавших, их осматривают медики.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

На месте работали 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей. Теперь все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

/ Фото: ГСЧС