В Ровенской области автобус Киев – Вроцлав вылетел в кювет. 16 пострадавших – фото

Автобус с украинцами попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"
В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 16 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС области.
/ Фото: ГСЧС
Авария случилась в Дубенском районе 17 июля в 3:45. На трассе между селом Крупец и городом Радивилов автобус перевернулся и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением.
/ Фото: ГСЧС
На момент ДТП в салоне находилось 40 человек – все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.
/ Фото: ГСЧС
Сейчас в больнице находится 16 пострадавших, их осматривают медики.
/ Фото: ГСЧС
/ Фото: ГСЧС
На месте работали 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей. Теперь все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
/ Фото: ГСЧС
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