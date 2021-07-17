"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)

У Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людей. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.
Про це повідомили в ДСНС області.
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/ Фото: ГСЧС
Аварія трапилася в Дубенському районі 17 липня о 3:45. На трасі між селом Крупець і містом Радивилів автобус перекинувся і вилетів у кювет. Водій не впорався з керуванням.
Дівчина одного з потерпілих Анастасія розповіла "Сьогодні", що її хлопець дзвонив матері після ДТП. За його словами, перед автобусом вибіг чоловік.
"Хлопець розповідав своїй мамі, то що суїцидник на дорогу вистрибнув і через нього автобус звернув", – зазначила вона.
/ Фото: ГСЧС
Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів і за допомогою спецінструменту звільнили одну людину, яку затисло між сидіннями.
/ Фото: ГСЧС
У "швидкій" уточнили "Сьогодні", що потерпілих забирали 4 бригади Рівненської області та ще дві зі Львівщини.
У 12 людей травми різного ступеня складності, переважно це забої, переломи, є травми обличчя, рук і ніг.
У 10-річного хлопчика рвані рани підборіддя.
/ Фото: ГСЧС
/ Фото: ГСЧС
На місці працювали 4 одиниці спецтехніки ДСНС і 20 рятувальників. Тепер усі обставини ДТП з'ясовують поліцейські.
/ Фото: ГСЧС
Що кажуть у МВС
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що постраждалих більше, ніж заявляли спочатку – не 16, а 23.
Двоповерховий автобус "Setra" їхав з Києва в сторону Радивилова. Вірогідно, що посеред ночі по проїжджій частині рухався пішохід, а водій намагався його об'їхати.
Крім двох водіїв, у салоні було орієнтовно 58 пасажирів – жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва. Майже половина з них травмувалися.
Пішохода і двох пасажирів госпіталізували в реанімаційне відділення, ще двоє знаходяться у травматології Дубенської міської лікарні, 11 – з незначними травмами зараз у Радивилівський ЦРЛ. Крім того, сім пасажирів з різними травмами госпіталізовані в Бродівську лікарню.
За фактом ДТП копи почали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на заході Туреччини сталася ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи. Внаслідок пригоди постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли до місцевої лікарні.
Крім того, на румуно-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинули двоє українців.
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