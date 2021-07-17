"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)

Водій не впорався з керуванням і автобус вилетів у кювет – з'явилися фото з місця аварії

У Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людей. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.

Про це повідомили в ДСНС області.

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/ Фото: ГСЧС

Аварія трапилася в Дубенському районі 17 липня о 3:45. На трасі між селом Крупець і містом Радивилів автобус перекинувся і вилетів у кювет. Водій не впорався з керуванням.

Дівчина одного з потерпілих Анастасія розповіла "Сьогодні", що її хлопець дзвонив матері після ДТП. За його словами, перед автобусом вибіг чоловік.

"Хлопець розповідав своїй мамі, то що суїцидник на дорогу вистрибнув і через нього автобус звернув", – зазначила вона.

/ Фото: ГСЧС

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів і за допомогою спецінструменту звільнили одну людину, яку затисло між сидіннями.

/ Фото: ГСЧС

У "швидкій" уточнили "Сьогодні", що потерпілих забирали 4 бригади Рівненської області та ще дві зі Львівщини.

У 12 людей травми різного ступеня складності, переважно це забої, переломи, є травми обличчя, рук і ніг.

У 10-річного хлопчика рвані рани підборіддя.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

На місці працювали 4 одиниці спецтехніки ДСНС і 20 рятувальників. Тепер усі обставини ДТП з'ясовують поліцейські.

/ Фото: ГСЧС

Що кажуть у МВС

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що постраждалих більше, ніж заявляли спочатку – не 16, а 23.

Двоповерховий автобус "Setra" їхав з Києва в сторону Радивилова. Вірогідно, що посеред ночі по проїжджій частині рухався пішохід, а водій намагався його об'їхати.

Крім двох водіїв, у салоні було орієнтовно 58 пасажирів – жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва. Майже половина з них травмувалися.

Пішохода і двох пасажирів госпіталізували в реанімаційне відділення, ще двоє знаходяться у травматології Дубенської міської лікарні, 11 – з незначними травмами зараз у Радивилівський ЦРЛ. Крім того, сім пасажирів з різними травмами госпіталізовані в Бродівську лікарню.

За фактом ДТП копи почали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини сталася ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи. Внаслідок пригоди постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли до місцевої лікарні.

Крім того, на румуно-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинули двоє українців.

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