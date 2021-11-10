В Ровенской области депутат сельсовета задекларировал 124 биткоина и акции Tesla

Депутат задекларировал миллионы и биткоины / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Выровского сельского совета в Ровенской области 36-летний Владимир Пачесный указал в своей электронной декларации миллионные суммы наличными и на счету в банке, дорогие часы и шубы жены, а также 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина.

Об этом сообщает "Четвертая власть".

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Электронную декларацию депутат подал в июле, указав состояние за 2019 год.

Согласно декларации о доходах, депутат Владимир Пачесный зарегистрирован и проживает в селе Гвоздавка Вторая Любашевского района Одесской области.

Что у него есть

Малоизвестный депутат Владимир Пачесный не задекларировал ни собственное жилье, ни транспорт. В то же время указал в декларации, что является владельцем часов IWC за 560 тыс. грн и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн, а также антикварной коллекции советских изделий, оцененной в 100 тыс. грн.

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Владимир Пачесный имеет наличными 9,3 млн грн наличными и $77 тыс., а также держит на счете в банке 1,4 млн грн и $13,4 тыс.

Кроме того:

500 акций корпорации TESLA по 6160 гривен каждая,

124 биткоина,

Стоимость своей криптовалюты депутат оценил в декларации – в 73 920 грн.

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