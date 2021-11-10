У Рівненській області депутат сільради задекларував 124 біткоїни та акції Tesla

Депутат задекларував мільйони та біткоїни / Фото: Колаж: Сьогодні
Депутат Вирівської сільської ради на Рівненщині 36-річний Володимир Пачесний вказав у своїй електронної декларації мільйонні суми готівкою та на рахунку в банку, дорогий годинник та шуби дружини, а також 500 акцій корпорації Tesla та 124 біткоїни.
Про це повідомляє "Четверта влада".
Електронну декларацію депутат подав у липні, вказавши стан за 2019 рік.
Згідно з декларацією про доходи, депутат Володимир Пачесний зареєстрований та проживає в селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області.
Що у нього є
Маловідомий депутат Володимир Пачесний не задекларував ні власного житла, ні транспорту. Водночас зазначив у декларації, що є власником годинника IWC за 560 тис. грн та PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн, а також антикварної колекції радянських виробів, оціненої у 100 тис. грн.
Володимир Пачесний має готівкою 9,3 млн грн готівкою та $77 тис., а також тримає на рахунку в банку 1,4 млн грн. та $13,4 тис.
Крім того:
- 500 акцій корпорації TESLA по 6160 гривень кожна,
- 124 біткоїни,
Вартість своєї криптовалюти депутат оцінив у декларації – 73 920 грн.
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