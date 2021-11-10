У Рівненській області депутат сільради задекларував 124 біткоїни та акції Tesla

Депутат задекларував мільйони та біткоїни / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Вирівської сільської ради на Рівненщині 36-річний Володимир Пачесний вказав у своїй електронної декларації мільйонні суми готівкою та на рахунку в банку, дорогий годинник та шуби дружини, а також 500 акцій корпорації Tesla та 124 біткоїни.

Про це повідомляє "Четверта влада".

Реклама

Електронну декларацію депутат подав у липні, вказавши стан за 2019 рік.

Згідно з декларацією про доходи, депутат Володимир Пачесний зареєстрований та проживає в селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області.

Що у нього є

Маловідомий депутат Володимир Пачесний не задекларував ні власного житла, ні транспорту. Водночас зазначив у декларації, що є власником годинника IWC за 560 тис. грн та PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн, а також антикварної колекції радянських виробів, оціненої у 100 тис. грн.

Реклама

Володимир Пачесний має готівкою 9,3 млн грн готівкою та $77 тис., а також тримає на рахунку в банку 1,4 млн грн. та $13,4 тис.

Крім того:

500 акцій корпорації TESLA по 6160 гривень кожна,

124 біткоїни,

Вартість своєї криптовалюти депутат оцінив у декларації – 73 920 грн.

Реклама

Читайте також: