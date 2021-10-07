В Ровенской области учитель развращал 10-летнюю девочку

Девочка пока не ходит в школу / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области осудили учителя танцев, который присылал изображение своего полового органа молодой ученицы. Учитель должен оплатить ребенку 100 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен судебных издержек.

Об этом пишет ТСН.

Что случилось

Мужчина работал хореографом. Он присылал 10-летней девочке фото своего полового органа и обнаженного тела. Также он просил ребенка сбросить ему свои интимные фото. Девочка так и сделала. Переписку между учителем и ребенком увидела мать потерпевшей и обратилась в полицию.

Писал и сестре

Старшая сестра 10-летней девочки познакомилась с учителем танцев, когда забирала ее из кружка. Она общалась с мужчиной в соцсетях, но прекратила переписку после того, как он стал посылать ей фото своего полового органа и видео с мастурбацией.

Боялась рассказать

Девочка рассказала, что действительно переписывалась со своим учителем танцев. Однако она боялась об этом кому-то рассказать, чтобы мужчина не показал ее фотографий. Сейчас ребенок боится ходить в школу и посещать кружки.

Признал вину

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Мужчина понимал, что он переписывается с малолетним ребенком, но не прекратил этого и продолжил общаться с 10-летней девочкой, требуя от нее интимных фото.

Наказание

Суд признал учителя виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы и запретил три года заниматься педагогической деятельностью. Однако реальный приговор суд заменил на три года испытательного срока.

Учитель должен оплатить ребенку 100 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен судебных издержек.

Жертвы насилия

За последний год 25% детей в Украине хоть раз попадали в ситуацию сексуального насилия или сексуальной эксплуатации. Такие результаты показали опросы 4700 детей в возрасте от 6-17 лет.

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