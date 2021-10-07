У Рівненській області вчитель розбещував 10-річну дівчинку

Дівчинка поки не ходить до школи / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області засудили вчителя танців, який надсилав зображення свого статевого органа неповнолітній учениці. Учитель повинен заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації дитині і ще 20 тисяч гривень судових витрат.

Про це передає ТСН.

Що сталося

Чоловік працював хореографом. Він надсилав 10-річній дівчинці фото свого статевого органа і оголеного тіла. Також він просив дитину переслати йому свої інтимні фото. Дівчинка так і зробила. Листування між учителем і дитиною побачила мати потерпілої і звернулася в поліцію.

Писав і сестрі

Старша сестра 10-річної дівчинки познайомилася з учителем танців, коли забирала її з гуртка. Вона спілкувалася із чоловіком у соцмережах, але припинила листування після того, як він став присилати їй фото свого статевого органа і відео з мастурбацією.

Боялася розповісти

Дівчинка розповіла, що дійсно листувалася зі своїм учителем танців. Однак вона боялася про це комусь розповісти, щоб чоловік не показав її фотографій. Тепер дитина боїться ходити в школу і відвідувати гуртки.

Визнав провину

У суді підозрюваний свою провину визнав і розкаявся. Чоловік розумів, що він листується з дитиною, але не припинив цього і продовжував спілкуватися з 10-річною дівчинкою, вимагаючи від неї інтимних фото.

Покарання

Суд визнав учителя винним і засудив його до 5 років позбавлення волі, а також заборонив три роки вести педагогічну діяльність. Однак реальний вирок суд замінив на три роки випробувального терміну.

Учитель повинен заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації дитині та 20 тисяч гривень судових витрат.

Жертви насильства

За останній рік 25% дітей в Україні хоча б раз потрапляли в ситуацію сексуального насильства або сексуальної експлуатації. Такі результати показали опитування 4700 дітей у віці від 6-17 років.

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