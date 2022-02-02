В Ровенской области внезапно умерла школьница: что произошло

Ребенок учился в 4 классе/Коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области внезапно умер ребенок. Девушка училась в 4 классе.

Об этом в Facebook сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества Светлана Постоева.

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По словам чиновника, девочка училась в 4 классе Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Высоцкого сельского совета. Ее вспоминают, как хорошего, веселого и дружелюбного ребенка.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни — хоронить своего ребенка", — написала Светлана Постоева в Facebook.

Семья, в которой произошла трагедия, воспитывает еще одного ребенка. Это – сестра-близнец школьницы.

Почему умерла девочка?

В комментариях к публикации о смерти девочки работница Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Мария П. написала, что у ребенка внезапно остановилось сердце.

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Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

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