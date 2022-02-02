У Рівненській області раптово померла школярка: що сталося

Дитина навчалася у 4 класі/Колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області раптово померла дитина. Дівчина навчалася в 4 класі.

Про це у Facebook повідомила спеціалістка сектору освіти, молоді та спорту Висоцької територіальної громади Світлана Постоєва.

Реклама

Деталі

За словами посадовиці, дівчинка навчалась у 4 класі Людинського ЗЗСО ім. К. Хомич Висоцької сільської ради. Її згадують, як добру, веселу та доброзичливу дитину.

"Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину", – написала Світлана Постоєва у Facebook.

Сім'я, в якій сталася трагедія, виховує ще одну дитину. Це — сестра-близнючка школярки.

Чому померла дівчинка?

У коментарях до публікації про смерть дівчинки працівниця Людинського ЗЗСО ім. К. Хомич Марія П. написала, що в дитини раптово зупинилось серце.

Реклама

Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, з 100 000 новонароджених українців, за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб згубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Майже кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а в жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%.

Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

Реклама

Читайте також