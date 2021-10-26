В Ровно авто сбило коляску с ребенком: мальчик в реанимации (фото)

В Ровно авто наехало на коляску с ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ровно под колеса авто попала коляска с маленьким ребенком. Мальчик, которому чуть больше года, сейчас находится в реанимации с многочисленными травмами.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Детали ЧП
23-летний местный житель на автомобиле Opel Omega наехал на детскую коляску, с которой 24-летняя мама пересекала проезжую часть.
В результате ДТП коляска опрокинулась. К счастью, мальчик не выпал, так как был пристегнут.
В каком состоянии ребенок?
У ребенка предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На данный момент мальчик находится в больнице и проходит дополнительное обследование.
Что инкриминировали водителю?
В полиции отметили, что водитель за рулем был трезв. Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины.
Напомним, во Львове водитель автомобиля наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
На момент наезда мужчина вез коляску с девочкой 2017 года рождения на пешеходном переходе. В результате наезда ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.
Также в поселке Донское Донецкой области мопед под управлением 15-летнего подростка врезался в коляску с полуторамесячным ребенком.
Кроме того, ВАЗ сбил детскую коляску на тротуаре. От удара ребенка выбросило из коляски. Малыша срочно госпитализировали, но врачам его спасти не удалось – ребенок умер в больнице.
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