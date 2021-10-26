У Рівному авто збило коляску з дитиною: хлопчик у реанімації (фото)

У Рівному авто наїхало на візок із дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному під колеса авто потрапила коляска з маленькою дитиною. Хлопчик, якому трохи більше року, зараз перебуває у реанімації із численними травмами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області
Деталі НП
23-річний місцевий житель на автомобілі Opel Omega наїхав на дитячий візок, з яким 24-річна мама перетинала проїжджу частину.
Внаслідок ДТП візок перекинувся. На щастя, хлопчик не випав, оскільки був пристебнутий.
В якому стані дитина?
У дитини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі хлопчик перебуває у лікарні та проходить додаткове обстеження.
Що інкримінували водієві?
У поліції зазначили, що водій за кермом був тверезий. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.
Нагадаємо, у Львові водій автомобіля наїхав на коляску з дитиною на пішохідному переході і зник з місця ДТП.
На момент наїзду чоловік віз коляску з дівчинкою 2017 року народження на пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитину із забоями госпіталізували до лікарні.
Також у селищі Донське Донецької області мопед під керуванням 15-річного підлітка врізався в коляску з півторамісячною дитиною.
Крім того, ВАЗ збив дитячу коляску на тротуарі. Від удару дитину викинуло з коляски. Малюка терміново госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося – дитина померла в лікарні.
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