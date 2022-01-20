В Ровно часть школ и детсадов останутся без тепла – что случилось

В Ровно школьники и жители нескольких домов будут мерзнуть. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно в четверг, 20 января, несколько жилых домов, школ, детских садов и больниц останутся без отопления. Это связано со строительством тепловой генерации на улице Макарова.

Об этом сообщили в пресс-службе "Ровнотеплоэнерго".

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Где не будет тепла?

С 10:00 до 15:00 ограничат подачу тепла в дома:

по улице Соборной от дома 257 к дому 448 (по обе стороны улицы);

по улице Вербовой от дома 2 до дома 93 (по обе стороны);

по улице Макарова от дома 26 до дома 58;

по улице Млиновской от дома 29 до дома 41;

по улице Князя Острожского от дома 2 до дома 22;

по улице Юбилейная от дома 3 к дому 11;

по улице Королева от дома 4 до дома 23 (по обе стороны);

по улице Гурия Бухала (бывшая 6-я Гвардейская) дома 1 и 2.

Также теплоснабжение ограничат в:

школах по номерам 3, 8, 19, 23;

дошкольных детских учреждениях по номерам 33, 39, 40, 42, 44;

ЦПМСП №3.

Украинцы могут вдвое сэкономить на отоплении: как уменьшить платежки

Уже в этом году в Украине стартует реформа термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. По этой программе собираются утеплить 5 тыс. многоквартирных домов, около 3% от всего жилого фонда такого типа.

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Как рассказал совладелец марки-производителя материалов для утепления Сергей Лищина, теплоизоляция позволяет экономить на отоплении зимой и охлаждении помещений летом до 50% ресурсов.

По его словам, без термомодернизации многоэтажки тратят около 120 кВт*ч на 1 кв. м. По тарифу 1,68 грн/кВт*ч это 900 тыс. грн в год. А с ней – около 60 кВт*ч, или 450 тыс. грн в год. То есть экономия только на одном здании составляет более 450 тыс. грн в год, считает эксперт.