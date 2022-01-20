У Рівному частина шкіл та дитсадків залишаться без тепла – що трапилося

У Рівному школярі та мешканці кількох будинків будуть мерзнути. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному у четвер, 20 січня, кілька житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень залишаться без опалення. Це повязано з будівництвом теплової генерації на вулиці Макарова.
Про це повідомили у пресслужбі "Рівнетеплоенерго".
Де не буде тепла?
З 10:00 до 15:00 обмежать подачу тепла у будинки:
- по вулиці Соборній від будинку 257 до будинку 448 (з обох боків вулиці);
- по вулиці Вербовій від будинку 2 до будинку 93 (з обох боків);
- по вулиці Макарова від дому 26 до дому 58;
- по вулиці Млинівській від дому 29 до дому 41;
- по вулиці Князя Острозького від дому 2 до дому 22;
- по вулиці Ювілейній від будинку 3 до будинку 11;
- по вулиці Корольова від будинку 4 до будинку 23 (з обох боків);
- по вулиці Гурія Бухала (колишня 6-та Гвардійська) будинки 1 та 2.
Також теплопостачання обмежать у:
- школах за номерами 3, 8, 19, 23;
- дошкільних дитячих закладах за номерами 33, 39, 40, 42, 44;
- ЦПМСП №3.
Українці можуть удвічі заощадити на опаленні: як зменшити платіжки
Вже цього року в Україні розпочнеться реформа термомодернізації, яку анонсував президент Володимир Зеленський. За цією програмою мають намір утеплити 5 тис. багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу.
Як розповів співвласник марки-виробника матеріалів для утеплення Сергій Ліщина, теплоізоляція дозволяє заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень влітку до 50% ресурсів.
За його словами, без термомодернізації багатоповерхівки витрачають близько 120 кВт*год на 1 кв. м. за тарифом 1,68 грн/кВт*год, це 900 тис. грн на рік. А з нею – близько 60 кВт * год, або 450 тис. грн. на рік. Тобто економія лише на одному будинку становить понад 450 тис. грн. на рік, вважає експерт.
"У приватному будинку це питання ціни. Є розуміння, що підвищувати енергоефективність треба. Але коштів не завжди вистачає", – пояснив Ліщина.
Важливо, щоб утеплювався весь будинок, а не конкретна квартира. Оскільки платіжка не стане меншою, лише стане трохи тепліше в помешканні. Щоб повністю утеплити багатоповерхівку, необхідно ОСББ (ОСББ. – Ред.).
Експерт вважає, що система економічної термомодернізації дасть економічний результат лише у випадку, якщо до неї підходити системно, на рівні держави.
"У ЄС оцінили ефект від подальшої модернізації житлового фонду на 15% у 100 млн євро до 2030 року. У нас за рахунок дуже неекономного способу утримання житлового фонду та практики "опалення космосу" ефект буде ще вищим", – каже Ліщина.
Своєю чергою, у Кабміні підрахували, що економія газу для опалення таких будинків у підсумку становитиме 20-30%.
"Потрібно мінімум 20-30 років для того, щоб модернізувати весь житловий фонд, якщо рухатись темпами по 3% від загальної кількості будинків на рік", – вважає виконувач обов'язків голови Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.