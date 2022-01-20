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У Рівному частина шкіл та дитсадків залишаться без тепла – що трапилося

Софія Ковнір
20 січня, 08:01
Також опалення відключать у багатьох житлових будинках

У Рівному школярі та мешканці кількох будинків будуть мерзнути. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному у четвер, 20 січня, кілька житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень залишаться без опалення. Це повязано з будівництвом теплової генерації на вулиці Макарова.

Про це повідомили у пресслужбі "Рівнетеплоенерго".

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Де не буде тепла?

З 10:00 до 15:00 обмежать подачу тепла у будинки:

  • по вулиці Соборній від будинку 257 до будинку 448 (з обох боків вулиці);
  • по вулиці Вербовій від будинку 2 до будинку 93 (з обох боків);
  • по вулиці Макарова від дому 26 до дому 58;
  • по вулиці Млинівській від дому 29 до дому 41;
  • по вулиці Князя Острозького від дому 2 до дому 22;
  • по вулиці Ювілейній від будинку 3 до будинку 11;
  • по вулиці Корольова від будинку 4 до будинку 23 (з обох боків);
  • по вулиці Гурія Бухала (колишня 6-та Гвардійська) будинки 1 та 2.

Також теплопостачання обмежать у:

  • школах за номерами 3, 8, 19, 23;
  • дошкільних дитячих закладах за номерами 33, 39, 40, 42, 44;
  • ЦПМСП №3.

Українці можуть удвічі заощадити на опаленні: як зменшити платіжки

Вже цього року в Україні розпочнеться реформа термомодернізації, яку анонсував президент Володимир Зеленський. За цією програмою мають намір утеплити 5 тис. багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу.

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Як розповів співвласник марки-виробника матеріалів для утеплення Сергій Ліщина, теплоізоляція дозволяє заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень влітку до 50% ресурсів.

За його словами, без термомодернізації багатоповерхівки витрачають близько 120 кВт*год на 1 кв. м. за тарифом 1,68 грн/кВт*год, це 900 тис. грн на рік. А з нею – близько 60 кВт * год, або 450 тис. грн. на рік. Тобто економія лише на одному будинку становить понад 450 тис. грн. на рік, вважає експерт.

"У приватному будинку це питання ціни. Є розуміння, що підвищувати енергоефективність треба. Але коштів не завжди вистачає", – пояснив Ліщина.

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Важливо, щоб утеплювався весь будинок, а не конкретна квартира. Оскільки платіжка не стане меншою, лише стане трохи тепліше в помешканні. Щоб повністю утеплити багатоповерхівку, необхідно ОСББ (ОСББ. – Ред.).

Експерт вважає, що система економічної термомодернізації дасть економічний результат лише у випадку, якщо до неї підходити системно, на рівні держави.

"У ЄС оцінили ефект від подальшої модернізації житлового фонду на 15% у 100 млн євро до 2030 року. У нас за рахунок дуже неекономного способу утримання житлового фонду та практики "опалення космосу" ефект буде ще вищим", – каже Ліщина.

Своєю чергою, у Кабміні підрахували, що економія газу для опалення таких будинків у підсумку становитиме 20-30%.

"Потрібно мінімум 20-30 років для того, щоб модернізувати весь житловий фонд, якщо рухатись темпами по 3% від загальної кількості будинків на рік", – вважає виконувач обов'язків голови Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

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