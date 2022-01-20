У Рівному частина шкіл та дитсадків залишаться без тепла – що трапилося

У Рівному школярі та мешканці кількох будинків будуть мерзнути. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному у четвер, 20 січня, кілька житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень залишаться без опалення. Це повязано з будівництвом теплової генерації на вулиці Макарова.

Про це повідомили у пресслужбі "Рівнетеплоенерго".

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Де не буде тепла?

З 10:00 до 15:00 обмежать подачу тепла у будинки:

по вулиці Соборній від будинку 257 до будинку 448 (з обох боків вулиці);

по вулиці Вербовій від будинку 2 до будинку 93 (з обох боків);

по вулиці Макарова від дому 26 до дому 58;

по вулиці Млинівській від дому 29 до дому 41;

по вулиці Князя Острозького від дому 2 до дому 22;

по вулиці Ювілейній від будинку 3 до будинку 11;

по вулиці Корольова від будинку 4 до будинку 23 (з обох боків);

по вулиці Гурія Бухала (колишня 6-та Гвардійська) будинки 1 та 2.

Також теплопостачання обмежать у:

школах за номерами 3, 8, 19, 23;

дошкільних дитячих закладах за номерами 33, 39, 40, 42, 44;

ЦПМСП №3.

Українці можуть удвічі заощадити на опаленні: як зменшити платіжки

Вже цього року в Україні розпочнеться реформа термомодернізації, яку анонсував президент Володимир Зеленський. За цією програмою мають намір утеплити 5 тис. багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу.

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Як розповів співвласник марки-виробника матеріалів для утеплення Сергій Ліщина, теплоізоляція дозволяє заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень влітку до 50% ресурсів.

За його словами, без термомодернізації багатоповерхівки витрачають близько 120 кВт*год на 1 кв. м. за тарифом 1,68 грн/кВт*год, це 900 тис. грн на рік. А з нею – близько 60 кВт * год, або 450 тис. грн. на рік. Тобто економія лише на одному будинку становить понад 450 тис. грн. на рік, вважає експерт.