В Ровно полицейские разоблачили бордель (видео)

В настоящее время проводятся следственные действия/Коллаж: "Сегодня"

В Ровно полицейские разоблачили бордель. Правоохранители проводят санкционированный обыск в помещении так называемого "салона эротического массажа".

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

По информации отдела коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, бордель расположен на улице Дворецкой. Известно, что в заведении женщины оказывали сексуальные услуги мужчинам за денежное вознаграждение.

Действия правоохранителей

Следственные действия проводят на основании принятия судом в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Реклама

Интернет-проституция в Украине

Как пишет Wikipedia, в Украине все больший размах приобретает интернет-проституция, когда девушки обслуживают клиентов виртуально в режиме онлайн. Так, в ноябре 2011 года в одном из общежитий Запорожья была разоблачена онлайн порностудия, владелец которой за год заработал около 1 млн американских долларов. Преимущественно в студии работали студентки местных вузов, зарплата которых составляла от 1 тыс. долларов в месяц. Сайт был открыт только для пользователей из США и Западной Европы.

Читайте также