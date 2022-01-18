У Рівному поліцейські викрили бордель (відео)

Нині проводяться слідчі дії/Колаж: "Сьогодні"

У Рівному поліцейські викрили бордель. Правоохоронці проводять санкціонований обшук у приміщенні так званого "салону еротичного масажу".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

За інформацією відділу комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, бордель розташований на вулиці Дворецькій. Відомо, що в закладі жінки надавали сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду.

Дії правоохоронців

Слідчі дії проводять на підставі ухвалення суду у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

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Інтернет-проституція в Україні

Як пише Wikipedia, в Україні дедалі більшого розмаху набуває інтернет-проституція, коли дівчата обслуговують клієнтів віртуально в режимі онлайн. Так, у листопаді 2011 р. в одному із гуртожитків Запоріжжя було викрито онлайн порностудію, власник якої за рік заробив близько 1 млн американських доларів. Переважно у студії працювали студентки місцевих вишів, зарплата яких становила від 1 тис. доларів на місяць. Сайт був відкритий тільки для користувачів із США та Західної Європи.

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