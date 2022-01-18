В салоне было много людей: во Львове загорелся троллейбус (видео)

Что стало причиной пожара — неизвестно/Фото: Pixabay, Facebook, коллаж: "Сегодня"

Во Львове во время движения загорелся троллейбус с людьми. Инцидент произошел в жилом массиве "Сихов".

Об этом сообщают в соцсетях.

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Подробности

Инцидент произошел 17 января в 19:50. Трамвай двигался по маршруту №8. В салоне транспортного средства находились люди. В комментариях к видео пишут, что водитель троллейбуса самостоятельно потушил пламя.

Что нужно делать, если загорелся автомобиль?

Остановить машину и немедленно выйти из нее. Оценить возможность взрыва;

Открыть замок капота, пока огонь не повредил трос привода замка;

Поручить пассажирам или прохожим вызвать пожарных;

Увести людей, которые не будут вам помогать, как можно дальше от машины;

Осмотреть машину и установить место, откуда выходит дым и огонь. Обычно это пространство под капотом;

Приготовить огнетушитель, а лучше еще и покрывало, куртку, плащ (заберите из кармана кошелек);

Аккуратно открыть капот на небольшой угол, чтобы не дать резко приток кислорода;

Установить очаг возгорания. В начале пожара это должен быть конкретный горящий предмет: провод, блок предохранителей, топливный шланг или бензофильтр, пластиковая деталь;

Направить струю огнетушителя на очаг возгорания или плотно накрыть покрывалом. Не спешите отводить струю или убирать покрывало, даже когда огонь будто затих – он может вспыхнуть вновь;

Выключите аккумулятор, осмотрите топливопроводы, устраните опасные повреждения;

Если обуздать пламя не удается, не упустите момент, когда тушить огонь станет бесполезно – отойдите в сторону, чтобы не получить ожогов.

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