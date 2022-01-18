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В салоне было много людей: во Львове загорелся троллейбус (видео)

Владимир Козырь
18 января, 01:55
Инцидент произошел вечером, в районе города "Сихов"

Что стало причиной пожара — неизвестно/Фото: Pixabay, Facebook, коллаж: "Сегодня"

Во Львове во время движения загорелся троллейбус с людьми. Инцидент произошел в жилом массиве "Сихов".

Об этом сообщают в соцсетях.

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Подробности

Инцидент произошел 17 января в 19:50. Трамвай двигался по маршруту №8. В салоне транспортного средства находились люди. В комментариях к видео пишут, что водитель троллейбуса самостоятельно потушил пламя.

Что нужно делать, если загорелся автомобиль?

  • Остановить машину и немедленно выйти из нее. Оценить возможность взрыва;
  • Открыть замок капота, пока огонь не повредил трос привода замка;
  • Поручить пассажирам или прохожим вызвать пожарных;
  • Увести людей, которые не будут вам помогать, как можно дальше от машины;
  • Осмотреть машину и установить место, откуда выходит дым и огонь. Обычно это пространство под капотом;
  • Приготовить огнетушитель, а лучше еще и покрывало, куртку, плащ (заберите из кармана кошелек);
  • Аккуратно открыть капот на небольшой угол, чтобы не дать резко приток кислорода;
  • Установить очаг возгорания. В начале пожара это должен быть конкретный горящий предмет: провод, блок предохранителей, топливный шланг или бензофильтр, пластиковая деталь;
  • Направить струю огнетушителя на очаг возгорания или плотно накрыть покрывалом. Не спешите отводить струю или убирать покрывало, даже когда огонь будто затих – он может вспыхнуть вновь;
  • Выключите аккумулятор, осмотрите топливопроводы, устраните опасные повреждения;
  • Если обуздать пламя не удается, не упустите момент, когда тушить огонь станет бесполезно – отойдите в сторону, чтобы не получить ожогов.

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