У салоні було багато людей: у Львові загорівся тролейбус (відео)

Що стало причиною пожежі — невідомо/Фото: Pixabay, Facebook, колаж: "Сьогодні"

У Львові під час руху загорівся тролейбус із людьми. Інцидент стався в житловому масиві "Сихів".

Про це повідомляють у соцмережах.

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Деталі

Інцидент стався 17 січня о 19:50. Трамвай рухався за маршрутом №8. У салоні транспортно засобу були люди. У коментарях до відеозапису пишуть, що водій тролейбусу самостійно загасив полум'я.

Що треба робити, якщо загорівся автомобіль?

Зупинити машину і негайно вийти з неї. Оцінити можливість вибуху;

Відкрити замок капота, поки вогонь не пошкодив трос приводу замку;

Доручити пасажирам або перехожим викликати пожежників.

Відвести людей, які не будуть вам допомагати, якомога далі від машини;

Оглянути машину і встановити місце, звідки виходить дим і вогонь. Зазвичай це простір під капотом;

Приготувати вогнегасник, а краще ще й покривало, куртку, плащ (заберіть з кишені гаманець);

Акуратно відкрити капот на невеликий кут, щоб не дати різко приплив кисню;

Встановити осередок загоряння. На початку пожежі це повинен бути конкретний палаючий предмет: провід, блок запобіжників, паливний шланг або бензофільтр, пластикова деталь;

Направити струмінь вогнегасника на вогнище загоряння або щільно накрити покривалом. Не поспішайте відводити струмінь або прибирати покривало, навіть коли вогонь ніби затих – він може спалахнути знову;

Вимкніть акумулятор, огляньте паливопроводи, усуньте небезпечні пошкодження;

Якщо приборкати полум'я не вдається, не пропустіть момент, коли гасити вогонь стане марно – відійдіть в сторону, щоб не отримати опіків.

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