Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Львов Новини

У салоні було багато людей: у Львові загорівся тролейбус (відео)

Володимир Козир
18 січня, 01:55
Інцидент стався увечері, в районі міста "Сихів

Що стало причиною пожежі — невідомо/Фото: Pixabay, Facebook, колаж: "Сьогодні"

У Львові під час руху загорівся тролейбус із людьми. Інцидент стався в житловому масиві "Сихів".

Про це повідомляють у соцмережах.

Реклама

Деталі

Інцидент стався 17 січня о 19:50. Трамвай рухався за маршрутом №8. У салоні транспортно засобу були люди. У коментарях до відеозапису пишуть, що водій тролейбусу самостійно загасив полум'я.

Що треба робити, якщо загорівся автомобіль?

  • Зупинити машину і негайно вийти з неї. Оцінити можливість вибуху;
  • Відкрити замок капота, поки вогонь не пошкодив трос приводу замку;
  • Доручити пасажирам або перехожим викликати пожежників.
  • Відвести людей, які не будуть вам допомагати, якомога далі від машини;
  • Оглянути машину і встановити місце, звідки виходить дим і вогонь. Зазвичай це простір під капотом;
  • Приготувати вогнегасник, а краще ще й покривало, куртку, плащ (заберіть з кишені гаманець);
  • Акуратно відкрити капот на невеликий кут, щоб не дати різко приплив кисню;
  • Встановити осередок загоряння. На початку пожежі це повинен бути конкретний палаючий предмет: провід, блок запобіжників, паливний шланг або бензофільтр, пластикова деталь;
  • Направити струмінь вогнегасника на вогнище загоряння або щільно накрити покривалом. Не поспішайте відводити струмінь або прибирати покривало, навіть коли вогонь ніби затих – він може спалахнути знову;
  • Вимкніть акумулятор, огляньте паливопроводи, усуньте небезпечні пошкодження;
  • Якщо приборкати полум'я не вдається, не пропустіть момент, коли гасити вогонь стане марно – відійдіть в сторону, щоб не отримати опіків.

Читайте також