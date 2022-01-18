У салоні було багато людей: у Львові загорівся тролейбус (відео)

Що стало причиною пожежі — невідомо/Фото: Pixabay, Facebook, колаж: "Сьогодні"
У Львові під час руху загорівся тролейбус із людьми. Інцидент стався в житловому масиві "Сихів".
Про це повідомляють у соцмережах.
Деталі
Інцидент стався 17 січня о 19:50. Трамвай рухався за маршрутом №8. У салоні транспортно засобу були люди. У коментарях до відеозапису пишуть, що водій тролейбусу самостійно загасив полум'я.
Що треба робити, якщо загорівся автомобіль?
- Зупинити машину і негайно вийти з неї. Оцінити можливість вибуху;
- Відкрити замок капота, поки вогонь не пошкодив трос приводу замку;
- Доручити пасажирам або перехожим викликати пожежників.
- Відвести людей, які не будуть вам допомагати, якомога далі від машини;
- Оглянути машину і встановити місце, звідки виходить дим і вогонь. Зазвичай це простір під капотом;
- Приготувати вогнегасник, а краще ще й покривало, куртку, плащ (заберіть з кишені гаманець);
- Акуратно відкрити капот на невеликий кут, щоб не дати різко приплив кисню;
- Встановити осередок загоряння. На початку пожежі це повинен бути конкретний палаючий предмет: провід, блок запобіжників, паливний шланг або бензофільтр, пластикова деталь;
- Направити струмінь вогнегасника на вогнище загоряння або щільно накрити покривалом. Не поспішайте відводити струмінь або прибирати покривало, навіть коли вогонь ніби затих – він може спалахнути знову;
- Вимкніть акумулятор, огляньте паливопроводи, усуньте небезпечні пошкодження;
- Якщо приборкати полум'я не вдається, не пропустіть момент, коли гасити вогонь стане марно – відійдіть в сторону, щоб не отримати опіків.