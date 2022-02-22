В Сети назвали имена погибших солдат ВСУ на Донбассе – фото

Погибли в зоне ООС украинские защитники / Фото: Коллаж: Сегодня

21 февраля во время обстрела на Донбассе российские оккупанты убили двух военных из Житомирской области. Это – старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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"Агрессор еще раз принес горе и беду на нашу землю. Эта трагедия еще больше нас сплотила в силе и способности давать отпор и защищать свою страну. Глубокие соболезнования семьям. Вечная память и слава погибшим героям", – написал Сухомлин.

Имена погибших

Демидчук Игорь Александрович был старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 13.05.1993 года в г. Овруч Житомирской области.

Стельмах Александр Анатольевич был сержантом по материальному обеспечению 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 16.03.1981 года в с. Глиновцы Андрушевского района Житомирской области.

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Старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах погибли на Донбассе. Фото: Сергей Сухомлин/Facebook / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

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