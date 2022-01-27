В Сети появилось видео момента расстрела людей в Днепре

Парень открыл огонь прямо в казарменном помещении / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети появилось видео с места стрельбы в Днепре, где сегодня утром военнослужащий расстрелял караул военнослужащих НГУ.
На видео видно, что стрелявший несколько раз ходил за магазином с патронами.
На видео присутствуют сцены насилия – 18+
Напомним, что погибли 4 нацгвардейца и одна женщина. Стрелка уже задержали.
Что известно о ЧП
- Солдат караульной службы взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.
- В это время в помещении было около 22-х солдат.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
- Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Был введен план "Сирена".
- МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре.
- Его уже поймали.
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