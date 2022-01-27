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В Сети появилось видео момента расстрела людей в Днепре

Ольга Кравченко
27 января, 10:13
Солдат расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова

Парень открыл огонь прямо в казарменном помещении / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео с места стрельбы в Днепре, где сегодня утром военнослужащий расстрелял караул военнослужащих НГУ.

На видео видно, что стрелявший несколько раз ходил за магазином с патронами.

На видео присутствуют сцены насилия – 18+

Напомним, что погибли 4 нацгвардейца и одна женщина. Стрелка уже задержали.

Что известно о ЧП

  • Солдат караульной службы взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.
  • В это время в помещении было около 22-х солдат.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
  • Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.
  • На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
  • Был введен план "Сирена".
  • МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре.
  • Его уже поймали.

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