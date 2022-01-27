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У Мережі з'явилося відео моменту розстрілу людей у Дніпрі

Ольга Кравченко
27 січня, 10:13
Солдат розстріляв товаришів по службі з автомата Калашникова

Хлопець відкрив вогонь прямо у казармовому приміщенні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з місця стрілянини у Дніпрі, де сьогодні вранці солдатрозстріляв варту військовослужбовців НГУ.

На відео видно, що стрілець кілька разів ходив за магазином з патронами.

На відео присутні сцени насильства – 18+

Нагадаємо, що загинули 4 нацгвардійці та одна жінка. Стрілка вже затримали.

Що відомо про НП

  • Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
  • У цей час у приміщенні було близько 22-х солдатів.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку.
  • Зловмисник втік, його досі не знайшли.
  • На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
  • Було введено план "Сирена".
  • МВС показало фото військовослужбовця,який влаштував бійню у Дніпрі.
  • Його вже зловили.

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