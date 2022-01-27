У Мережі з'явилося відео моменту розстрілу людей у Дніпрі

Хлопець відкрив вогонь прямо у казармовому приміщенні / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мережі з'явилося відео з місця стрілянини у Дніпрі, де сьогодні вранці солдатрозстріляв варту військовослужбовців НГУ.
На відео видно, що стрілець кілька разів ходив за магазином з патронами.
На відео присутні сцени насильства – 18+
Нагадаємо, що загинули 4 нацгвардійці та одна жінка. Стрілка вже затримали.
Що відомо про НП
- Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
- У цей час у приміщенні було близько 22-х солдатів.
- Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку.
- Зловмисник втік, його досі не знайшли.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Було введено план "Сирена".
- МВС показало фото військовослужбовця,який влаштував бійню у Дніпрі.
- Його вже зловили.
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