У Мережі з'явилося відео моменту розстрілу людей у Дніпрі

Хлопець відкрив вогонь прямо у казармовому приміщенні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з місця стрілянини у Дніпрі, де сьогодні вранці солдатрозстріляв варту військовослужбовців НГУ.

На відео видно, що стрілець кілька разів ходив за магазином з патронами.

На відео присутні сцени насильства – 18+

Нагадаємо, що загинули 4 нацгвардійці та одна жінка. Стрілка вже затримали.

Що відомо про НП

Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.

У цей час у приміщенні було близько 22-х солдатів.

Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку.

Зловмисник втік, його досі не знайшли.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Було введено план "Сирена".

МВС показало фото військовослужбовця, який влаштував бійню у Дніпрі.

який влаштував бійню у Дніпрі. Його вже зловили.

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