В Сумах сообщили об угрозе уличных боев

Мирным жителям угрожает опасность/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковатьСумы. Людей предупреждают об опасности.

Об этом сообщает "Суспільне Суми".

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"Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!", — говорится в сообщении.

Оккупанты в любой момент могут атаковать город.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

Личный состав — 9 166;

Самолеты — 33;

Вертолеты — 37;

Танки — 251;

Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;

Средства ППО — 18;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Автомобильная техника — 404;

Цистерны ГСМ — 60;

Артсистемы — 105;

БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;

Легкие скоростные катера — 2.

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Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

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