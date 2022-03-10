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В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека (видео)

Владимир Козырь
10 марта, 03:55
Боевики открыли огонь по мирному населению

Оккупанты продолжают вести огонь/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Тростянце Сумской области в результате вражеского артиллерийского обстрела 9 марта погибли три человека. Среди жертв – несовершеннолетний парень.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень", — сообщил Живицкий.

Он добавил, что после обстрелов в городе долго были пожары. Дороги в направлении Сум и Тростянца непроездны в связи с движением колонн техники оккупантов.

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