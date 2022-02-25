В Сумской области взяли в плен оккупанта, а с еще одним жестко поговорили местные (видео)

Некоторые российские военные идут на контакт с украинцами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области военные ВСУ задержали российского оккупанта. Кроме того, жители Сум поговорили с одним из захватчиков и предупредили его о последствиях в случае боевых действий.

Видео с оккупантами опубликовал Telegram-канал "Киев INFO".

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Российский военный в плену звонил родителям

Одного российского военного наши солдаты взяли в плен. Тот позвонил отцу и матери в Россию и попросил помочь ему. Мама его спросила, как он попал в Украину. На это солдат ответил так: "Сказали ехать в Украину, никто ничего не знал"

Мама оккупанта спросила о причине поездки в Украину. На что тот ответил: "Все поехали. Мама, обращайтесь к командирам, к кому-нибудь".

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Еще один солдат РФ поговорил с жителями Сум

Российский оккупант сам не понимает, зачем их сюда привезли. Жители предупредили его о последствиях в случае боевых действий.

"Мы держим позиции.. нас всего 4 роты", – сказал оккупант.

Потом он показал направления, в которых размещены их позиции.

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"Значит так, пацаны, я вам серьезно говорю, если вас будут еб**шить и вы не справитесь – складывайте оружие на повороте, раздеваетесь, все складываете и с приподнятыми руками сдаетесь. Потом я вас закрываю в складе и приезжают наши ребята и мы вас отдаем", – сказал мужчина.

Потом сумчанин добавил, если такой ход событий не устраивает, то пусть российские военные уходят.

"Все понятно?", – спросил оккупанта мужчина.

Тот ответил, что все понял.

"Мы никого трогать не будем. Нам эта война не нужна. Ты думаешь мне нравится каждые пять минут бегать в укрытие и ждать пока что-то прилетит", – сказал житель города.

Потом они еще пообщались и российский оккупант ушел к своим военным.

Обстановка

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что путинские оккупанты практически полностью уничтожили Счастье.

В Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве находятся несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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