На Сумщині взяли в полон окупанта, а з ще одним жорстко поговорили місцеві (відео)

Деякі російські військові йдуть на контакт з українцями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області військові ЗСУ затримали російського окупанта. Крім того, жителі Сум поговорили з одним із загарбників та попередили його про наслідки у разі бойових дій.

Відео з окупантами опублікував Telegram-канал "Київ INFO".

Реклама

Російський військовий у полоні телефонував батькам

Одного російського військового наші солдати взяли в полон. Той зателефонував батькові та матері до Росії і попросив допомогти йому. Мама його запитала, як він потрапив до України. На це солдат відповів так: "Сказали їхати до України, ніхто нічого не знав"

Мати окупанта запитала про причину поїздки. На що той відповів: "Всі поїхали. Мамо, звертайтеся до командирів, до кого-небудь".

Реклама

Ще один солдат РФ поговорив із жителями Сум

Російський окупант сам не розуміє, навіщо їх привезли сюди. Жителі попередили його про наслідки у разі бойових дій.

"Ми тримаємо позиції. нас всього 4 роти" , – сказав окупант.

Потім він показав напрямки, у яких розміщені їхні позиції.

Реклама

"Отже, так, пацани, я вам серйозно кажу, якщо вас будуть еб**шити і ви не впораєтеся – складайте зброю на повороті, роздягаєтеся, все складаєте і з піднятими руками здаєтеся. Потім я вас закриваю на складі і приїжджають наші хлопці і ми вас віддаємо" , – сказав чоловік.

Потім сумчанин додав, якщо такий перебіг подій не влаштовує, то нехай російські військові йдуть.

"Все зрозуміло?", – запитав окупанта чоловік.

Той відповів, що все зрозумів.

"Ми нікого чіпати не будемо. Нам ця війна не потрібна. Ти думаєш мені подобається кожні п'ять хвилин бігати в укриття і чекати, поки щось прилетить" , – сказав мешканець міста.

Потім вони ще поспілкувалися, і російський окупант пішов до своїх військових.

Ситуація

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що путінські окупанти практично повністю знищили Щастя.

У Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові підібралися впритул до столиці України. У зв'язку з цим розміщені блокпости не лише на основних в'їздах до міста, а й перекрито рух біля стратегічних об'єктів.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві перебувають декілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Читайте також: