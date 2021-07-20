В т. н. "ДНР" заявили о создании "оборонного комплекса"

Террористы ОРДО вознамерились разрабатывать и производить продукцию гражданского и военного назначения

Разграбленный завод в Донецке / коллаж "Сегодня"

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, который намерен вступить в "Единую Россию", подписал "указ" о создании "оборонно-промышленного комплекса".

Об этом со ссылкой на "документ" сообщает "Интерфакс".

"В целях обеспечения реализации государственной политики в оборонно-промышленной сфере ДНР... постановляю: создать государственную корпорацию "Алмаз", - цитирует "указ" российское агентство.

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Среди основных функций новой корпорации террористов в частности заявлены разработка и производство продукции гражданского, военного и двойного назначения.

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Напомним, ранее главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты не забыли о "Новороссии", "проект" якобы просто приостановили на некоторое время.

А в начале года главари "Л/ДНР" на неком интеграционном мероприятии планировали захват всего Донбасса без вхождения в Россию.

Мы также писали, что боевики так называемой "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.