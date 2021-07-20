У т. зв. "ДНР" заявили про створення "оборонного комплексу"

Розграблений завод у Донецьку / колаж "Сьогодні"
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, який має намір вступити в "Єдину Росію", підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу".
Про це з посиланням на "документ" повідомляє "Інтерфакс".
"З метою забезпечення реалізації державної політики в оборонно-промисловій сфері ДНР... постановляю: створити державну корпорацію "Алмаз", – цитує "указ" російське агентство.
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Серед основних функцій нової корпорації терористів зокрема заявлені розробка і виробництво продукції цивільного, військового та подвійного призначення.
Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.
А на початку року ватажки "Л/ДНР" на якомусь інтеграційному заході планували захоплення всього Донбасу без входження у Росію.
Ми також писали, що бойовики так званої "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти осіб, які нібито здійснювали замовні вбивства у Луганській області.
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