В Украине еще одна область может выйти из красной зоны

В Украине может уменьшиться красная карантинная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости коронавирусом. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.
Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Владимир Шустов.
Запорожская область может выйти из красной зоны
На сегодняшний день в регионе продолжает лечиться 18 880 пациентов. По сравнению с данными в прошлом месяце, количество больных уменьшается, ситуация понемногу стабилизируется и такими темпами область скоро должна выйти из красной зоны.
"Следует помнить, несмотря на то, что в Украине в целом и в нашей области, в частности, уже три недели подряд снижается количество новых заболеваний, госпитализаций и смертей в результате ковида, опасность никуда не отступила", – отметил чиновник.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 998 человек;
- летальных исходов – 450;
- поправилось – 26 804 человека.
Красная зона уменьшилась
С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Ивано-Франковской,
- Луганской,
- Львовской,
- Одесской,
- Ровенской,
- Херсонской области,
- города Киева.
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