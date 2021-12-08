В Украине еще одна область может выйти из красной зоны

В Украине может уменьшиться красная карантинная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости коронавирусом. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Владимир Шустов.

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Запорожская область может выйти из красной зоны

На сегодняшний день в регионе продолжает лечиться 18 880 пациентов. По сравнению с данными в прошлом месяце, количество больных уменьшается, ситуация понемногу стабилизируется и такими темпами область скоро должна выйти из красной зоны.

"Следует помнить, несмотря на то, что в Украине в целом и в нашей области, в частности, уже три недели подряд снижается количество новых заболеваний, госпитализаций и смертей в результате ковида, опасность никуда не отступила", – отметил чиновник.

Красная зона в Украине постепенно уменьшается. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

поправилось – 26 804 человека.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

Донецкой,

Днепропетровской,

Ивано-Франковской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Ровенской,

Херсонской области,

города Киева.

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