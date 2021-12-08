В Україні ще одна область може вийти з "червоної" зони

В Україні може зменшитись "червона" карантинна зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 8 грудня у Запорізькій області покращилися показники захворюваності на коронавірус. Так, регіон невдовзі може перейти у "жовту" карантинну зону.

Про це повідомив перший заступник голови ОДА Володимир Шустов.

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Запорізька область може вийти з "червоної" зони

На сьогоднішній день у регіоні продовжує лікуватися 18 880 пацієнтів. Порівняно з даними минулого місяця, кількість хворих зменшується, ситуація потроху стабілізується і такими темпами область скоро має вийти з "червоної" зони.

"Слід пам'ятати, незважаючи на те, що в Україні загалом і в нашій області, зокрема, вже три тижні поспіль знижується кількість нових захворювань, госпіталізацій та смертей унаслідок ковіду, небезпека нікуди не відступила", – зазначив чиновник.

Червона зона в Україні поступово зменшується. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 998 осіб;

летальних випадків – 450;

одужало – 26 804 особи.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

Донецької,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Луганської,

Львівської,

Одеської,

Рівненської,

Херсонської областей,

міста Києва.

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