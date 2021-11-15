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В Украине еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

София Ковнир
15 ноября, 13:59
Красный уровень эпидемической опасности предполагает более жесткие карантинные ограничения

Коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 15 ноября Винницкая область оказалась на пороге красной карантинной зоны. В этом регионе наблюдается превышение признаков эпидемической опасности сразу за двумя показателями.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Винницкая область на пороге красной зоны

Как стало известно, сейчас в регионе наблюдается превышение признаков эпидемической опасности сразу за двумя показателями: количеством больных коронавирусом, а также уровнем госпитализированных с COVID-19.

Стоит отметить, что на данный момент Винницкая область находится в оранжевой зоне карантина.

Красный уровень эпидемической опасности предполагает более жесткие карантинные ограничения: запрещается работа общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Под запретом также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать при условии, если 100% персонала и посетителей будут прививаться от COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие области в желтой зоне

  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область.

Какие области в оранжевой зоне

  • Винницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

Какие области в красной зоне

  • Киев;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Черкасская область.

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек
  • поправилось – 2 642 459,
  • летальных исходов – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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