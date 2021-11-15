В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 15 листопада Вінницька область опинилася на порозі "червоної" карантинної зони. У цьому регіоні одразу за двома показниками перевищено рівень епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Вінницька область на порозі "червоної зони"

Перевищення епідемічної небезпеки відзначається за кількістю виявлених хворих на коронавірус, а також за рівнем госпіталізованих з COVID-19.

Варто зазначити, що наразі Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає жорсткіші карантинні обмеження: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Під забороною також проведення масових заходів. Обмеження скасовуються за умови, якщо 100% персоналу та відвідувачів щеплені від COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Які області у "жовтій зоні"

Кіровоградська;

Тернопільська.

Які області в "помаранчевій зоні"

Вінницька;

Закарпатська;

Полтавська;

Харківська;

Чернівецька.

Які регіони у "червоній зоні"

Київ;

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область;

Волинська область;

Черкаська область.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людей. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людей, померли 442 особи, одужали 11 219. За весь час пандемії в Україні:

захворіла 3 228 441 особа,

одужало 2 642 459 людей,

летальних випадків – 77 147,

проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

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