В Украине растет красная зона: какие регионы туда попали и что запрещено

В Украине расширилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Ровенская область с 27 января переходит в красную карантинную зону. Теперь в регионе в заведения будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о новых ограничениях в области.

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Что запрещается?

С 27 января в Ровенской области запрещены:

работа заведений общественного питания;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

Оранжевая зона

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

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Винницкая

Житомирская

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Львовская

Одесская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская

Вторая область в красной зоне

С 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности установлен на территории Ивано-Франковской области. Все остальные регионы остаются желтыми.

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.

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