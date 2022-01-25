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В Украине растет красная зона: какие регионы туда попали и что запрещено

София Ковнир
25 января, 12:13
В оранжевой карантинной зоне уже 14 областей, а в желтой – 10

В Украине расширилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Ровенская область с 27 января переходит в красную карантинную зону. Теперь в регионе в заведения будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о новых ограничениях в области.

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Что запрещается?

С 27 января в Ровенской области запрещены:

  • работа заведений общественного питания;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

Оранжевая зона

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

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  • Винницкая
  • Житомирская
  • Волынская
  • Донецкая
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Черниговская

Вторая область в красной зоне

С 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности установлен на территории Ивано-Франковской области. Все остальные регионы остаются желтыми.

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 1507 человек;
  • летальных исходов – 161;
  • выздоровело – 5863 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 889 488 человек;
  • выздоровело – 3 591 201 человек;
  • летальных исходов – 99 443.

Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если, по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.

"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому что очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.

"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большее число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.

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