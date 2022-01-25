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В Україні зростає червона зона: які регіони туди потрапили та що заборонено

Софія Ковнір
25 січня, 12:13
У помаранчевій карантинній зоні вже 14 областей, а у жовтій – 10

В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Рівненська область із 27 січня переходить до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні до закладів пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом.

Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в області.

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Що забороняється?

З 27 січня на Рівненщині заборонено:

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менше 100% працівників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Помаранчева зона

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

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  • Вінницька
  • Житомирська
  • Волинська
  • Донецька
  • Закарпатська
  • Львівська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Чернігівська

Друга область у червоній зоні

З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області. Усі інші регіони залишаються жовтими.

Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовані – 1507 осіб;
  • летальних наслідків – 161;
  • одужали – 5863 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3889488 осіб;
  • одужали – 3 591 201 особа;
  • летальних наслідків – 99443.

Коли в Україні чекати стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж вшестеро. Також у найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо, за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.

"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.

"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більше 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можливо більша кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.

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