В Україні зростає червона зона: які регіони туди потрапили та що заборонено

В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"
Рівненська область із 27 січня переходить до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні до закладів пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом.
Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в області.
Що забороняється?
З 27 січня на Рівненщині заборонено:
- робота закладів громадського харчування;
- робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менше 100% працівників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.
Помаранчева зона
Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Волинська
- Донецька
- Закарпатська
- Львівська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська
Друга область у червоній зоні
З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області. Усі інші регіони залишаються жовтими.
Статистика коронавірусу
В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 1507 осіб;
- летальних наслідків – 161;
- одужали – 5863 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3889488 осіб;
- одужали – 3 591 201 особа;
- летальних наслідків – 99443.
Коли в Україні чекати стрибок COVID-19?
З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж вшестеро. Також у найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.
Наприклад, якщо, за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.
"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.
Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.
"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більше 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можливо більша кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.