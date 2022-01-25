В Україні зростає червона зона: які регіони туди потрапили та що заборонено

В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Рівненська область із 27 січня переходить до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні до закладів пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом.

Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в області.

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Що забороняється?

З 27 січня на Рівненщині заборонено:

робота закладів громадського харчування;

робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менше 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Помаранчева зона

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

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Вінницька

Житомирська

Волинська

Донецька

Закарпатська

Львівська

Одеська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Чернівецька

Чернігівська

Друга область у червоній зоні

З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області. Усі інші регіони залишаються жовтими.

Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

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